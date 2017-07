Kas suurtes võlgades olev Kalev/Cramo osaleb järgmisel aastal Eesti meistriliigas?

Korvpalliliidu tegevjuhi Keio Kuhi sõnul kehtib me-ei-tolereeri-võlgu printsiip kõigi kohta ning pärast uueks hooajaks registreerimise tähtaja kukkumist menetletakse iga juhtumit eraldi.

Rakvere Tarva asemele loodud Viru Bulli meistriliiga kohata jätnud korvpalliliit andis üleeile pressiteate vahendusel teada, et edaspidi võlgades olevatele klubidele läbi sõrmede vaadata ei kavatseta: „Meil ei ole vaja arendada läbi oma otsuste Läti korvpalli ja me ei tolereeri enam võlgu jäämist! Siinkohal ei räägi me võlgadest EKLi ees, vaid mängijatest, treeneritest ja koostööpartneritest.“

Eesti Päevaleht ja Delfi uuris, kuidas puudutab uus suund teisi meistriliiga klubisid. Näiteks Kalev/Cramo võlakoormus ulatub Krediidiinfo andmetel 112 707 euroni.

„Kindlasti kehtib see printsiip kõigi kohta, kõik peavad sellega arvestama. Aga võlgnevusel ja võlgnevusel on vahe. Minu teada on Kalev/Cramo tunnistanud oma võlga, sellega tegeletakse ja on selle osas on sõlmitud kokkulepe,“ selgitas Keio Kuhi. „Mitte tolereerimine on üldine printsiip. Kindlasti on seal variatsioone ja on erinevaid olukordi. Eeskätt puudutab see meie suhtumist ja otsuste tegemist.“

Aga kas korvpallirahva rahustamiseks võib kirjutada, et Kalev ikka osaleb järgmisel aastal meistriliigas?

„Täna ei saa kellegi kohta seda kirjutada,“ vastas Kuhi. „Pärast registreerimistähtaja (15. juuli – M. R.) lõppemist hakkame kõiki soovijaid ükshaaval menetlema ja otsuseid langetama.“