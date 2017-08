Karl-Johan Lips mängib uuel hooajal Pärnu meeskonnas

Eelmisel hooajal BC Rakvere/Tarvas eest mänginud Karl-Johan Lips sõlmis lepingu Pärnu esindusmeeskonnaga.

Kuigi Lips on kõigest 21-aastane on ta Eestis mänginud juba päris mitmes klubis. Peale Tarvase hingekirja kuulumise on ta varem esindanud Alexela Korvpalli Meistriliigas ka AVIS UTILITAS Raplat.