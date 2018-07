Kalev/Cramol tulevaks hooajaks viis meest paigas?

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna juhid on pidanud läbirääkimisi Kristjan Kanguri, Branko Mirkovici ja Martin Dorbekiga ning suure tõenäosusega jätkavad kõik kolm Eesti meisterklubis ka eeloleval hooajal.

Mängujuht Mirkovic on Õhtulehele öelnud, et et tal oli ka mujalt häid pakkumisi, kuid koos perega otsustati, et parim on jätkata Kalevis.

Delfile teadaolevalt ollakse ka Kanguri ja Dorbeki soovide osas üldises plaanis kokkuleppele jõutud. Kas allkirjad on juba lepingul, seda klubist veel ei kinnitatud.

Teadaolevalt on Kalev/Cramoga kehtiv leping juba varasemalt olemas Erik Keedusel ning ameeriklasel Chavaughn Lewisel.