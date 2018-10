Kalev/Cramol Läti Ülikooliga probleeme ei tekkinud: 25-punktiline võit

Lätlased suutsid Eesti meisterklubiga sammu pidada vaid pool veerandaega - seejärel läksid kalevlased eest ära ning enam tagasi ei vaadanud.

Kalevlaste resultatiivseim oli 16 punkti visanud Kristjan Kitsing, Landen Lucas lisas 14 silma. Maksim Salaš ja Reggie Lynch kogusid 13 punkti, Lynch lisas ka kaheksa lauapalli ja kolm blokki.

Kalevlastel on Eesti-Läti liigas kirjas neljast mängust neli võitu, Läti Ülikooli jaoks oli tegu alles hooaja esimese mänguga.

BC Kalev/Cramo - Latvijas Universitate

10.10.2018 kell 19.00, Tallinn, Kalevi Spordihall

Ülekanne: Delfi TV

Läti Ülikool on OlyBet Eesti-Läti Korvpalliliigas seni ainuke meeskond, kes ühtegi mängu veel pidanud ei ole ning seega saab meie lõunanaabrite noortetiim kohe võimalikest kõige keerulisema ülesande, kui vastu tuleb astuda suurepärases löögihoos Kalev/Cramole.

Eesti tippklubi läbis hooajaeelsed kontrollmängud kaotuseta, kusjuures mängiti ka Leedu tippklubide Klaipeda Neptunase ja Vilniuse Lietuvos rytasega, on teeninud kolm võitu juba liigamängudest ning pühapäeval sai VTB Ühisliigas väärt 82:68 võidu võõrsil Nižni Novgorodi vastu.

Kalev/Cramo rünnakuliidriks on kerkinud Venemaa suurklubi vastu koguni 36 punkti visanud ning ka kahe naaberriigi ühises liigas kolme mänguga keskmiselt 18,3 silma toonud Ivan Almeida. Tiimi koosseis on aga selline, et isegi, kui peatreener Donaldas Kairys peaks senistele põhimeestele andma veidi kergema päeva ning nende minuteid piirama, siis pingilt tõusvad mängumehed on Läti ülikoolimeeskonnale sama kõvaks pähkliks.