Kalev/Cramo võitis Olybet Eesti-Läti korvpalliliigas Liepajat koguni 40 punktiga

Kalev pani avaveerandil püsti võimsa viskekontserdi, võites esimese neljandiku 38:28. Kalevlaste leegionär Ivan Almeida jõudis juba kümne minutiga 21 punktini (visked mängust 7-st 7, kolmesed 4-st 4!).

Poolajavileks kasvas Kalevi eduseis 58:37-le ja kolmanda perioodi lõpuks juba 81:51-le. Mõlemal neljandikul vaid mõned minutid mänginud Almeida oli jõudnud 25 ja Branko Mirkovic 13 punktini.

Lõpuvileks särasid tablool numbrid 97:57. Almeida arvele kogunes 22 mänguminutiga 27 punkti, Mirkovic ja Landen Lucas tõid võrdselt 13 punkti, Janari Jõesaar lisas 11 silma. Koguni 30 pallikaotust teinud Liepaja tulemuslikum oli Justin Lamont Johnson 19 punktiga.

Kalev näitas suurepärast visketabavust - kahesed 56% ja kolmesed 52% (Liepajal vastavalt 44 ja 40%) - ning võitis lauavõitluse 37:27.

Kui Kalev oli hooaja avamängus võitnud Läti meistermeeskonda BK Ventspilsi 97:85, siis Liepaja alustas uut liigat 82:99 allajäämisega Tal Techile.

Eesti-Läti ühisliiga jätkub kolmapäeval koguni nelja mänguga. Kell 19.00 võtab BC Valga-Valka/Maks&Moorits koduväljakul vastu BK Jurmala, kelle abitreeneriks on mullu just Valga vägesid juhendanud Kristaps Zeids. Laupäeval piirilinna meeskonna üle napi 88:84 võidu teeninud Valmiera võõrustab samal ajal Tartu Ülikooli võistkonda ning BK Ventspilsile sõidab külla Pärnu Sadam. Kell 19.30 algavas matšis on Kalev/Cramot ees ootamas esimene võõrsilmäng, kui vastamisi minnakse BK Ogre tiimiga.