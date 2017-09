Kalev/Cramo värbas eesliini veel ühe mängumehe

Eelmisel hooajal Audentese võistkonnas mänginud ja kevadel gümnaasiumi lõpetanud Madis Soodla liitub algavaks hooajaks BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonnaga.

Mullu Audentese võistkonna eest keskmiselt 29,3 mänguminutit teeninud Soodla viskas keskmiselt 11,3 punkti, võttis 7,5 lauapalli ja jagas ühe resultatiivse söödu mängu kohta, teatab Kalev/Cramo koduleht.

“Tegemist on andeka noormängijaga. Loomulikult on vaja teha palju tööd, et meeste konkurentsis läbi lüüa, kuid potentsiaali on kõvasti!“ sõnas kalevlaste juhendaja Alar Varrak 20-aastase ning 205 cm pikkuse eesliinimängija kohta.

Alles teisipäeval teatas Kalev/Cramo, et võistkonnaga liitub Kristjan Kangur. Korvialustest mängijatest olid juba varasemalt meeskonna nimekirjas Thomas van der Mars, Matthias Tass, Bojan Subotic ja Cedric Simmons.