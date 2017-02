Kalev/Cramo korvpallimeeskond toob klubist lahkunud Demonte Harperi asemele uueks tagamängijaks Serbia päritolu Bulgaaria koondislase Branko Mirkovici.

34-aastane ja 190 cm pikkune Mirkovic, kes mängis kolm eelmist hooaega VTB Ühisliiga klubis Minski Tsmoki, alustas tänavust hooaega Rumeenia kõrgliigaklubis CSM Oradea.

"Hindan CSM Oradeas veedetud aega kõrgelt, tänan CSMi fänne ja organisatsiooni. Olen õnnelik, et alustan nüüd uut peatükki Kalevis," teatas Mirkovic sotsiaalmeedias.

Eelmisel hooajal Ühisliigas viskas Mirkovic 28 mänguga keskmiselt 9,7 punkti (kahepunktivisete tabavus 47,6%, kolmesed 38,1%), jagas 4,6 resultatiivset söötu, võttis 2,4 lauapalli ja tegi 1,5 vaheltlõiget mängu kohta. Viimases korvpalli EMi valiksarjas tõi Mirkovic Bulgaaria koondise eest keskmiselt 12 punkti, 4 resultatiivset söötu ja 5,2 lauapalli.

Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak eile pärast TTÜ-ga mängu Harperi asendaja nime ei avalikustanud, kuid andis ühe vihje. "Nimeliselt ei saa välja öelda, kes see on, aga meil on üks kandidaat, kelle peale panuse tegime. Eesti publik on teda Saku suurhallis näinud. Loodame, et kõik laabub. Arvan, et ta on okei mees. Meile kindlasti abiks," sõnas Varrak.

Mirkovic on varem mänginud ka klubides KK Smederevo 1953, KK Pelister, BC Rilski Sportist, PBC Lukoil Academic ja KK Igokea.

Kalevi senine põhitagamängija Demonte Harper siirdus Peterburi Zeniiti.