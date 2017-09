Kalev/Cramo, tükk tühja maad ja ülejäänud

Päevaleht vaagis Alexela meistriliigas osalevate meeskondade võimalusi, esitas eeloleva hooaja kohta viis küsimust ja otsis neile ka vastuseid.

Kas Kalev/Cramo kaitseb tiitlit?

Selles, et Kalev võidab kevadel järjekordse meistritiitli, pole vähimatki kahtlust. Kuigi eurosari näitas, et Kalevil tekib tipptasemel mängimisega probleeme, on Kalevi meeskonna komplekteeritus koduse liiga konkurentidest mitu korda parem. Ka Kalevi nn teine viisik on tasemelt kõigist ülejäänud meeskondadest selgelt üle.