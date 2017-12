Kalev/Cramo seljatas TTÜ tänu kolmandale veerandajale

Eesti korvpallimeistrivõistlustel teenis võidulisa tabeliliider BC Kalev/Cramo, kes alistas võõrsil 105:92 TTÜ.

Võrdselt kulgenud esimese poolaja järel pani Kalev/Cramo oma paremuse maksma kolmandal veerandajal, mis võideti 30:19.

Kalev/Cramo kasuks viskasid Isaiah Briscoe 26, Janari Jõesaar 17 ja Erik Keedus 15 punkti. TTÜ-le tõi Oliver Metsalu 21 silma.

BC Kalev/Cramo on turniiritabelis täisedu kümne võiduga liidrikohal. TTÜ hoiab ühe võidu ja üheksa kaotusega seitsmendat kohta.

Enne mängu:

TTÜ KK ja BC Kalev/Cramo on meeskonnad liigatabeli erinevast otsast. Kui Cramo on puhaste paberitega (saldo 9-0) Alexela KMLi kindel liider, siis TTÜ on võidurõõmu vaid korra maitsta saanud (1-8).

Kalev/Cramo alistas viimati võõrsil BC Valga-Valka/Maks&Mooritsat 91:67 ning seejärel VTB Ühisliigas kodus ka Riia VEF-i 98:94. Võib öelda, et meeskond on pärituules ning emotsionaalsel tõuslainel.

TTÜ kaotas KMLis viimati võõrsil Tartu Ülikoolile 71:79. Paar päeva hiljem kaotati Tartule uuesti, sedakorda Balti liigas ja siis juba tulemusega 63:118. Meeleolu kõige roosilisem ilmselt TTÜ KK pingil pole. Puudu on ka mandlioperatsioonist taastuv Matthias Tass.

MEESKONDLIK STATISTIKA

Lauapallid Cramo kasuks 37,1 vs 31,1

Korvisöödud Cramo kasuks 19,8 vs 12,1

Pallikaotused Cramo kasuks 10,4 vs 12,0

2 pt Cramo kasuks 53 vs 47 %

3 pt Cramo kasuks 35 vs 30 %

vv Cramo kasuks 80 vs 79 % (liiga 2. ja 1. näit)

Meeskonnad kohtusid novembris ja siis oli Kalev/Cramo samuti võõrsil parem 86:71 (47:38). Martin Dorbek kogus võitjate poolel 17, Thomas van der Mars 16 ja Gregor Abet 15 silma. Kaotajate edukamad olid Norman Käbin 19 ja Sten Olmre 15 punktiga.