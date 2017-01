Korvpalli Eesti meisterklubi BC Kalev/Cramot vaevab ootamatult mängijate põud. Terveid mehi on pärast eilset Martin Dorbeku vigastust vaid üheksa ning sellega treeningul viis-viie vastu ei mängi.

Jaanuari alguses lahkusid meeskonnast erinevatel põhjustel Silver Jurno ja Aleksandr Gavrilov, hüppeliigese vigastusega on kõrval Vitali Ljutõtš ning Martin Dorbek.

Lisaks häirivale treeningute murele kummitab meeskonda ka VTB Ühisliiga reegel, kus igale mängule tuleb üles anda kuus oma riigi pallurit. Kalev/Cramol on hetkel mänguvalmis eestlasi viis ehk praeguse seisuga peab Dorbek pühapäeval Krasnodari Lokomotiv Kubani vastu igal juhul vorm selga tõmbama, isegi kui ta mängida ei saa. Ja prognooside kohaselt tal jalg pühapäeval veel mängida ei luba.

"Hooaega alustasime 14 mängijaga ja nüüd oleme halva kokkusattumuse tulemusena treeningutel vaid üheksakesi," tõdes peatreener Alar Varrak murelikul toonil. "Just tulin klubi kontorist, kus arutasime, mis valikud meil on. Ega eestlastest polegi kedagi võtta. Audentese võistkonna osas on meil kokkuleppe, et sealt me kedagi ära ei meelita. Teistest klubidest olen mõne mehe kohta uurinud, kuid arusaadavalt ei olda meie ideest vaimustuses. Eks paistab. Meie eelistus on palgata mõni eestlane ja võimalikult kiirelt. Kui jääme hätta, siis ei saa välistada ka välismaalase toomist," lisas Varrak.

Kalev/Cramo järgmine mäng on pühapäeval, 15. jaanuaril kodus Krasnodari meeskonnaga ning ei maksaks imestada kui meeskonna pingilt leiab mõne tõelise üllatusmehe. Varrak tõi vestluse käigus välja mitmeid nimesid, kes aruteludest läbi jooksnud, aga laiema publiku jaoks jäävad need nimed esialgu saladuseks. Äkki tuleb mõni mees hoopis välismaalt koju?