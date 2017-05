Kalev on tšempion, Rapla on võitja

Kalev/Cramo on Eesti meister. Võidukarikat hoiab juubeldavatest meeskonnakaaslastest ümbritsetud tulevikulootus Matthias Tass.

Kalev/Cramo võttis selle, mis neile ette nähtud: korvpalli Alexela meistriliiga tšempionitiitli. Üheksanda.

Kalev on taas meister. Vääriliselt ja väärikalt. Aga Rapla võinuks seerias vähemalt ühe korra Kalevist üle olla. Sitkuse, tahte ja fännide eest. Autasuks ilusa hooaja eest. Aga paraku läks naa. Sellegipoolest mängis just Rapla – Martin Paasoja, Indrek Kajupank, Thomas van der Mars ja kõik teised – end Eesti spordifännide südamesse, seega on võitjad nemadki.