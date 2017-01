Justin Baker on Tarva nimekirjast maha võetud, kuid endiselt meeskonna juures

Rakvere Tarva peatreener Andres Sõber Foto: Sergei Stepanov, NPA

Rakvere Tarva korvpallimeeskonna nimekirjast on Eesti Korvpalliliidu kodulehel maha võetud nende viimase leegionäri Justin Bakeri nimi, kuid see ei tähenda, et mees oleks tiimist lahkunud.