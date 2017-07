Jaak Salumets eksitas: Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool ei tee algaval hooajal meistriliigas kaasa nelja ringi

Kui eile Delfile antud intervjuus sõnas Eesti Korvpalliliidu president Jaak Salumets, et BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool mängivad juba algaval hooajal Alexela korvpalli meistriliiga põhiturniiril kaasa kõik neli ringi, siis tegelikkuses asi veel nii ei ole.

"Uus formaat. Kõik mängivad neli ringi läbi," sõnas Salumets pikas intervjuus, andes mõista, et selline süsteem hakkab pihta juba algavast hooajast. Tegelikult veel nii ruttu ei tegutseta - idee on küll üleval, kuid käiku läheb see praeguse seisuga hooajal 2018/19.

"Ei-ei - uuel hooajal mängime ikka nii nagu praegu mänginud oleme, kaks ringi," kinnitas ka Eesti meisterklubi BC Kalev/Cramo mänedžer Kaarel Sibul.

Kalevlased võtavad algaval hooajal lisaks meistriliigale osa ka VTB Ühisliigast ning FIBA Meistrite liigast, mistõttu on nende koormus niigi eelmistest hooaegadest märksa suurem.