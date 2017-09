Indrek Ruut naaseb Rapla korvpallimeeskonna juurde

Rapla Avis Utilitase korvpallimeeskond andis teada, et meeskonna kunagine peatreener Indrek Ruut naaseb tiimi juurde ning alustab nii esindusvõistkonna kui korvpallikooli juures füüsilise ettevalmistuse treeneri ametis.

Usutluses klubi kodulehele tunnistab Ruut, et on selle üle, et temaga 2014. aastal koostöö lõpetati, äärmiselt tänulik. "Ühel hetkel ma avastasin, et mul oli tohutult vaba aega ja siis ma hakkasin analüüsima ja mõtlema, et mida ma oleks võinud teisiti teha. Ma julgen täna väita, et 2014. aasta kevadel ma pidasin ennast selles valdkonnas kõiketeadjaks. Umbes pool aastat hiljem avastasin suure õudusega, et tegelikult ma ei tea midagi. Ühesõnaga, selle aja sisse mahub hästi palju eneseanalüüsi," rääkis Ruut, kelle sõnul hing teda enam peatreeneripingile ei kisugi - üldfüüsiline ettevalmistus on tema kutsumus.

"Üldkehaline ettevalmistus on mul tegelikult kogu aeg hinges olnud. Kui 93 sündinud poisid olid U18 koondises, siis aitas meid koondise juures selline inimene nagu Kalju Korstin, kes oli Venemaa naistekoondise üldfüüsilise treener ning on töötanud Venemaa kõrgliiga klubide juures. Siis ma sain aru, kui kaugel ma sellest valdkonnast olen ja sellest ajast on mind see pool ka tohutult huvitanud."

