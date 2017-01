Täna peetakse Alexela Korvpalli Meistriliigas kaks mängu, millest statistikafriikidele võiks huvi pakkuda enam BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa ja Tartu Ülikooli vastasseis. Selles mängus on Gert Dorbekul võimalus jõuda kahe tähiseni.

Dorbek (31) on kogunud meistriliigas aastatega 4385 punkti, millest järeldub, et 4400-st punktist lahutab teda vaid 15 silma. Teiseks on ta kogunud 1595 lauapalli, seega viis lahutamas ümmargusest 1600-st lauapallist, vahendab Eesti Korvpalli Liidu koduleht.

Eelmises Valga-Valka mängus ületas 8400 piiri (täpsemalt 8401 p) Valmo Kriisa (42). Enne 13. jaanuari mängu TTÜ-ga oli tal koos 8398, kolm silma tuli sealt juurde. Sellega hoiab Kriisa läbi aegade ka esikohta. Lauapalle on Kriisal kirjas 2587, seega 13 on puudu 2600-st.

Vaeva peab nägema Janar Talts (33), kel kirjas 1828 lauapalli (2000-ni 172 lauapalli) ning 2787 punkti (3000-ni 213 punkti).

Delfi TV eetris on täna nii Valga-Tartu mäng (kl 19) kui ka kohtumised Pärnu Sadam - Rapla Avis (kl 19) ja TLÜ/Kalev - G4S Noorteliiga (kl 19.15).