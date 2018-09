FOTOD | TalTech alistas kodus kindlalt Liepaja ja sai hooaja esimese võidu

Kohtumine algas kohe resultatiivselt ning esimene veerandaeg lõppes kodumeeskonna 28:25 eduseisus. Poolajale mindi TalTechi 53:46 juhtimisel.

Suurem vahe tehti sisse kolmandal veerandajal, mille kodumeeskond võitis 28:18. Viimane veerandaeg lõppes viigiseisul 18:18, mis tähendas kokkuvõttes 99:82 võitu Eesti klubile.

Võitjate parimatena viskasid Toomas Raadik ja Levi Martin Giese 20 punkti. Norman Käbin panustas 16 silmaga. Liepaja resultatiivseim oli Justin Lamont Johnson 33 punktiga. Talle järgnes Taylor Hanif Bessic 21 punktiga.

TalTech kohtub järgmises voorus võõrsil Tartu Ülikooli korvpallimeeskonnaga. Liepaja võõrustab homme BC Kalev/Cramot.

ENNE MÄNGU:

Tehnikaülikooli mehed tegid hooajaga algust juba eile, kui Läti mullusele meistrile Ventspilsile jäädi kodus alla 78:92. Toomas Raadik viskas TalTechi eest 20, Levi Martin Giese 19 silma.

BK Liepaja on täiesti uus meeskond, mis tekkis areenilt kadunud Liepajas Lauvase asemele. Meeskonnas on endiselt osad mullu Lauvases pallinud mängijad, kuid suurelt jaolt on ka koosseis uus. Lauvas jäi mullu Läti liigas play-off'ist välja, kogudes põhiturniiril kaheksa võitu ja 21 kaotust. Kohtumine TalTechiga on Liepaja jaoks hooaja avamäng.

Kohtumine TalTechi spordihoones algab täna kell 16.00 ning Delfi Sport näitab seda otseülekandes.