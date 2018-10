FOTOD | Tallinna Kalev/TLÜ võitis Eesti-Läti liigas Valga-Valkat ülikindlalt

Kalevi resultatiivsemad olid Taylor Stafford 18 ja vanameister Janar Talts 17 punktiga. Kahekohalise punktisummani jõudsid ka Damarcus Jamaal Harrison (15), Bamba Fall (10) ja Leemet Loik (10).

Koguni 24 pallikaotusega patustanud Valga/Valka poolel tõid Timo Eichfuss 15 ja Kristaps Miglinieks 14 punkti.

Kalev alustas hiilgavalt ning pääses 13:2 ja 18:5 juhtima. Esimene veerandaeg kuulus lõpuks kodumeeskonnale numbritega 27:14. Poolajavileks suutsid külalised pisut vahet vähendada ja pikale vaheajale mindi Kalevi eduseisus 44:35.

Otsustava vahespurdi tegi Kalev kolmandal veerandajal, mille järel oli nende edu juba 26 punkti (72:46).

"Esimene ja kolmas veerandaeg oli väga hea, aga teine ja neljas mitte. Kaitse poolelt ei saa rahule jääda lauavõitlusega: täna 14 ründelauda vastastele, esimeses kahes mängus sama asi. Rünnakul tegime palju pallikaotuseid, neist 13 juba esimesel poolajal. Kui tagamängijad nii lihtsaid pallikaotuseid teevad, siis see lööb rütmist välja," ütles võitjameeskonna peatreener Gert Kullamäe.

"Naudin siinset tööprotsessi, väga normaalsed tüübid on kokku saanud. Meil on varu kõvasti, mõni mees alles tuli. Kõik oleme väga hästi kokku sulandunud. On noori ja ägedaid kutte," lisas ta.

Teised tänased mängud:

BK Ogre - BK Ventspils 92:94 (25:23, 11:26, 25:20, 31:25)

Sel hooajal Läti meeskondade seas Riia VEF-i ja BK Ventspilsi järel tugevuselt kolmandaks peetav Ogre võistkond pakkus just Ventspilsile pingelise lahingu, kuigi kokkuvõttes tuli vastase nappi paremust tunnistada. Maris Gulbis viskas võitjate kasuks 20 punkti ning Rihards Lomažs ja Jonathan Arledge lisasid mõlemad 17 silma, kellest viimane kogus ka 9 lauapalli.