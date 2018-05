FOTOD | Rapla alistas lisaajal Pärnu ning võitis Eesti meistrivõistlustel pronksi

Alexela korvpallimeistrivõistlustel võitis tänavusel hooajal pronksmedalid Rapla Avis Utilitase meeskond, kes alistas mängudega 3:1 Pärnu Sadama. Viimaseks jäänud kohtumises teenis Rapla võõrsil lisaajal

Viimaseks jäänud kohtumises säras Rapla ridades Dominique Hawkins, kes kogus lõpuks 29 punkti. Eriti vajalikud punktid tõi ta meeskonna jaoks lisaajal.

Kahekohalise punktiskoori sai Rapla poolel kokku veel Domagoj Bubalo, tema arvele jäi 14 silma.

Pärnu resultatiivsemad olid Mihkel Kirves 23 ja Siim-Markus Post 20 punktiga.

Kui pronksmedalid on tänavu jagatud, siis finaalseeria veel käib. Seal juhib nelja võiduni mängitavat seeriat 3:0 BC Kalev/Cramo.

KOMMENTAARE III. MÄNGU JÄREL



Siim-Markus Post: „Nad muutsid teisel poolajal oma kaitset, tulid kõrgemalt ja agressiivsemalt peale. Kolmanda veerandaja alguses saidki nad tänu sellele paremini käima ja kerge edu sisse. Hawkins oli nii rünnakul kui kaitses päris hea.”

Heiko Rannula: „Kui suurt pilti vaadata, siis kõigis meie mängudes on otsustavaks saanud see, kes kolmandal veerandil paremini minema saab ja edu sisse mängib.Täna said nemad paremini hakkama kolmandal veerandil ja tegelikult üleüldse olid nad terve kohtumise kokkuvõttes paremad.