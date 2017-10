FOTOD | MILLINE MÄNG! Teine lisaaeg oli õhus, kuid Rapla ei suutnud Kalev/Cramot hooaja avamängus üllatada

Alexela Korvpalli Meistriliiga hooaeg algas põneva lahinguga Kalevi spordihallis, kus Kalev/Cramo alistas Rapla Avis Utilitase lisaajal 78:76.

13:2 spurdiga mängu alustanud Kalev/Cramo võitis avaveerandi 25:16. Teise veerandaja võitis Rapla punktidega 13:12 ning poolajale mindi Kalevi 37:29 juhtimisel.

Kolmandal veerandil jõudis Rapla esimest korda viigiseisuni 44:44 ja 47:47, kuid veerandi viimased kuus punkti kukkusid ikkagi väljakuperemeestele. Perioodi lõpetuseks tabas Branko Mirkovic efektse keskjoone kolmese ning viimast veerandit alustati Kalevi 53:47 juhtimisel.

1.59 enne normaalaja lõppu juhtis Kalev veel 68:61, kuid Sven Kaldre ja Devonte Upsoni kolmesed ja Nolan Cressleri kahene viisid mängu lisaajale.

Pinget jagus ka viimasesse viite minutisse. 9 sekundit enne lõppu tehti kolmesejoone taga viga Indrek Kajupangale ning vabavisete realiseerimise korral olnuks seis jälle viigis. Kajupank viskas aga viimase vabaviske mööda ning Bojan Suboticil piisas võidu kindlustamiseks vaid üks vabavise teisel pool väljakut tabada. Teise uhas ta meelega mööda, sest kellatabloo näitas vaid ühte sekundit.

Kalev/Cramo parimana viskas Mirkovic 23 punkti. Thomas Van der Mars toetas võitjaid 15, Sobotic 14 punktiga. Upson oli Rapla edukaim 21 silmaga, Cressler kogus 21 punkti, Maris Ziedins 9 punkti ja 13 lauapalli.

"Nii põnevat mängu me küll saada ei tahtnud," nentis Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak Delfi TV otseintervjuus. "Meil oli jälle probleeme punktide viskamisega. Kaks või kolm veerandaega kaotasime. Seekord tulime välja. Sellise rünnakuga meil läheb VTB-s väga raskeks. Nagu juhtus ka Meistrite liigas - mingid perioodid ei saa kolmeseid, ei saa korvi alt, kuskilt ei tule. Ma kipun arvama, et Rapla sai meist rohkem rünnakuid. See on järjekordne halb märk, mis on meid kummitanud eelmisest hooajast alates. Eestis kipuvad need lõpud meile kalduma, VTB-s teistele."