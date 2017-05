FOTOD: Kalev/Cramo võitis korvpallifinaali avamängu tänu võimsale teisele poolajale 20 punktiga

Poolfinaalis Tartu Ülikooli üllatanud Rapla alustas suurepäraselt ning pääses juhtima 8:5 ja 12:9. Avaveerand lõpuks lauavõitlust domineerinud külalistele 16:14. Teine veerand jätkus Rapla domineerimisel ning mitmel korral oli nende eduseis 5-6 punkti, kuid poolajavileks vähendas Kalev kaotusnumbrid 30:32-le.

Kolmandat veerandit alustas Kalev 6:0 spurdiga, kuid Rapla vastas koheselt samaga. Otsustav pööre tuli neljandiku teisel poolel, kui külaliste 40:38 eduseisult tegi Kalev 14:0 vahespurdi ja asus viimase veerandi alguseks juhtima 54:31.

Neljanda veerandi alguses jõudis Rapla veel kaheksa punkti kaugusele (46:54), ent siis tabas Branko Mirkovic kaks kaugviset ja lähiviske järjest ning vahe kärises 62:47-le. Sellega oli finaali avavaatuse saatus ka otsustatud.

Korvpalli finaal: Kalev/Cramo - Rapla Avis

Meelis Naudi: Juba 68:49 Kalevile. 2.45 lõpuni.

Meelis Naudi: Mängu lõpuni jääb 4 minutit. Seis endiselt 62:47 Kalevile.

Meelis Naudi: 62:47. Mirkovic tabab taas ja jõuab 11 punktini.

Meelis Naudi: 60:46. Mirkovicilt teine kolmene kohe otsa!

Meelis Naudi: 57:46. Mirkovic tabab kaugelt, Kalev oli kuival kolm minutit ja 8 sekundit.

Raul Ojassaar: Tahtsin just kirjutada, et Rapla meeste viimast kahte pallikaotust vaadates oli tunne, nagu hakkaks mõni mees juba alla andma - vaja oleks Kaldrelt või Suarezelt mõnda tabavat (ja eelistatult hullu) kolmest. Ja näe, Kaldre panigi ühe kotti!

Meelis Naudi: 54:46. Kalev on kaks minutit kuival olnud, Kaldrelt ülioluline kolmene. Varrak võtab koheselt aja maha.

Meelis Naudi: 54:43. Otsustavat veerandit mängitud poolteist minutit.

Meelis Naudi: Kalev on 3. veerandi lõpuks ees 54:31.

Raul Ojassaar: Sten Soku agressiivsus on kalevlaste murrangu üheks võtmesõnaks. Temalt väga hea kolmas veerandaeg. Mirkovićiga on samuti Raplal raskusi.

Meelis Naudi: 54:41. Eichfuss tabab.

Meelis Naudi: 52.41. Suraez lõpetas Rapla kuiva seeria. Algas 3. veerandi viimane minut.

Meelis Naudi: 52:40. Eichfuss tabab, juba 14:0 vahespurt!

Meelis Naudi: 50:40. Kalev on teinud kahe ja poole minutiga 12:0 spurdi!

Meelis Naudi: 48:40 Kalevile. Simmons jõuab 14 punktini (+8 lauapalli).

Meelis Naudi: Rapla visketabavus on kukkunud 31-le %-le, Kalevil 47.

Meelis Naudi: 46:40. Rapla on kolm kaugviset järjest mööda pannud, Sokk paneb aga sisse.

Meelis Naudi: 43:40. Simmons paneb taas pealt, Bratoz on vigastada saanud.

Meelis Naudi: Kalev juhib 41:40. Kolmas veerand on jõudnud poole peale.

Jaan Martinson: Kas Varrak lubas mehed toidutalongidelt maha võtta? Kalev oleks justkui muutunud, agressiivsem ja puha. Rapla, tõsi, ei lase sellest esialgu häirida.

Meelis Naudi: 36:38. Suarez tabab ja Rapla on vastanud omapoolse 6:0 spurdiga. Kalev võtab mõtlemisaja.

Meelis Naudi: 36:36. Van der Mars lõpetas Rapla kuiva seeria, Paasoja purjetab Sokust mööda korvi alla ja viigistab.

Meelis Naudi: 36:32. Soku tabav vise tähendab Kalevi 6:0 vahespurti.

Meelis Naudi: Kalev on vihaselt peale tulnud - Tollefsen ja Ljutõtš viivad tiitlikaitsjad ette 34:32.

Meelis Naudi: Teine poolaeg on alanud.

Meelis Naudi: Kui Kalevil on mänguaega saanud 9 meest (neist 7 üsna ühtlaselt 10-14 minutit), siis Rapla on mänginud sisuliselt seitsme mehega (lisaks Oliver Metsalu pisut alla nelja minutiga).

Jaan Martinson: Kalev peaks olema õnnelik, et vahe nii väike on. Mängupildi järgi võiks asi olla paha-paha.

Raul Ojassaar: Kalev on samal ajal mitmel korral leidnud kate-kattest mänguga üles Simmonsi, kelle arvel on avapoolajaga 10 punkti ja 5 lauapalli. Rapla on visanud küll kehvema protsendiga, kuid teinud võrdse vabavisete arvu juures väljakult koguni kümme viset enam.

Raul Ojassaar: Protokolli vaadates on näha, et Raplal on rünnakul veel van der Marsi pealt kõvasti arenguruumi. Bratož on kalevlaste jaoks parajaks peavaluks.

Meelis Naudi: Statistikat: Raplale on toonud Domen Bratoz 9 ja Sven Kaldre 8 punkti, Kalevile Cedric Simmons 10 silma. Lauavõitlus Raplale 24:20, ründelauad 10:4. Visketabavus Kalevi kasuks 42 vs 34% (sealjuures kahesed 52 vs 36%).

Meelis Naudi: Avapoolaja võitis Rapla 32:30!

Meelis Naudi: 28:32. Algas avapoolaja viimane minut.

Ramirez Husto: Et kas mulle ainult tundub , et Varrak on hakanud varjama oma taktikalisi juhiseid....siin time-out ajal vaatas kaamerasse kükitas maha ja kutsus varumehed endale ette....samas mõni mäng tagasi oli täpselt sama case....vaatas kaamerasse, viskas joonised istuva mehe ette maha ja kükitas ise ka....

Meelis Naudi: 26:31. Kalev on jätkuvalt hädas, Varrak võttis taas mõtlemisaja. Rapla valitseb lauas 23:17.

Meelis Naudi: 23:28. Simmons hoiab Kalevit mängus, tuues korvi alt kaheksanda punkti. Varrak võtab mõtlemisaja.

Meelis Naudi: Rapla juhib 26:21, Kalev on selgelt hädas.

Jaan Martinson: Lauapallid 20:10 Raplale, ründelaud 8:2.

Meelis Naudi: 20:23. Rapla ikka ees - Paasojalt ilus korv.

Jaan Martinson: Kõigele vaatamata on Kalevi päälik Alar Varrak tüüne. Seevastu Aivar "Ma ei taha hõbedat" Kuusmaa lips on lõdvaks lastud ja ta sammub edasi-tagasi kui hunt puuris.

Meelis Naudi: 18:21. Kaldre tabab kaugelt.

Meelis Naudi: Teisel veerandil on jõutud viigini 18:18.

Meelis Naudi: Avaveerandi on võitnud Rapla 16:14. Igati põnev algus.

Meelis Naudi: 14:16. Kaldre kolmene viis Rapla taas ette.

Meelis Naudi: 11:13. Rapla jätkab kenasti ja hoiab eduseisu.

Meelis Naudi: Bratoz viib Rapla uuesti ette - 10:9.

Meelis Naudi: Kalev pääseb juhtima 9:8.

Meelis Naudi: Rapla on alustanud hästi - nelja minuti järel juhitakse 8:5.

Meelis Naudi: Seis 4:4. Simmons on juba kahel korral pealt pannud.

Meelis Naudi: Ja pall on mängu pandud! Finaal algas.

Jaan Martinson: Publikut on, aga mitte nii palju, kui võiks. Raplas elab 5100 inimest. Saaksid kenasti saali täis toppida.

Meelis Naudi: Ott Lepland esitas mängueelse Eesti hümni.

Jaan Martinson: Kihlveokontorid seavad Kalevi piinlikult suure ülekaaluga favoriidiks - võidukoefitsient 1,08. Rapla edu korral saab raha tagasi 8-kordselt. Äkki tasub proovida? Raplakatel on soe sees, emotsioonid üleval ja hing suur.

Meelis Naudi: Ühe korra on Aivar Kuusmaa meeskond Kalevi sel hooajal juba alistanud - see oli meistriliiga hooaja avavoorus, kui koduses Sadolini Spordihoones saadi üllatuslik 82:66 võit. Teine omavaheline kohtumine läks napilt kalevlaste kasuks - siis said Alar Varraku hoolealused kirja 80:77 võidu.

