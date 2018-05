FOTOD | Kalev/Cramo skooris finaalseeria teises mängus kõvasti ja alistas taas Tartu

Alexela korvpalli Eesti meistrivõistlustel asus BC Kalev/Cramo finaalseeriat Tartu Ülikooli vastu mängudega 2:0 juhtima.

Teises mängus teenis Kalev/Cramo koduväljakul 103:85 võidu.

Kalevlaste kasuks viskasid Bojan Subotic 19, Sten Sokk 18 ning Branko Mirkovic 16 punkti. Väga hea esituse tegi ka vanameister Kristjan Kangur, kelle kontol jäi 10 punkti, 6 lauapalli ning 6 resultatiivset söötu.

Tartule tõid Kristjan Kitsing 19, Vytenis Cizauskas 15 ning Julius Kazakauskas 13 silma.

Nelja võiduni mängitav finaalseeria jätkub esmaspäeval Tartus.

Eelinfo:

Avamäng Saku suurhallis kujunes pingelisemaks, kui pärast kahte ja poolt veerandit võis tunduda. Kalev oskas maha mängida 23-punktilise edu ning võitis vaid kolme punktiga 98:95. 14 sekundit enne lõppu pääses Tartu lausa ühe silma peale.

"Meie mängus on väga palju parandamise ruumi, saame palju paremini mängida. Üritame järgmine kord paremini," rääkis Kalev/Cramo kapten Kristjan Kangur.

"Negatiivne et tuli kaotus, ja negatiivne, et just täna ei tabanud me vabaviskeid seal kus vaja. Aga muidu võib mängulist esitust positiivseks pidada. Oleks võinud ju märksa hullemini minna..." hoidis Tartu peatreener Priit Vene positiivset joont.