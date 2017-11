FOTOD | Järjekordne üllatus: Tallinna Kalev/TLÜ alistas Tartu Ülikooli!

Korvpalli Alexela meistriliiga tänases ainsas kohtumises valmistas Tallinna Kalev/TLÜ üllatuse, alistades külla sõitnud Tartu Ülikooli meeskonna 85:77.

Kalev võitis avaveerandi 18:15 ja kasvatas poolajavileks eduseisu 11-punktiliseks, 41:30. Kolmanda veerandi lõpuks suutsid tartlased vahe vähendada 55:61-le ning otsustaval perioodil jõuti korraks ka punkti kaugusele (64:65). Sellelt seisult tegi aga kodumeeskond kiiresti 6:0 spurdi ja Tartu enam mängu päästa ei suutnudki.

Kalev/TLÜ-l said käe valgeks üheksa meest, resultatiivseim oli Djordje Dzeletovic 20 punktiga. Bamba Fall lisas 15 silma ja 9 lauapalli. 17 pallikaotust teinud (neist 13 avapoolajal) tartlaste poolel viskas Steven Cook 24 punkti, kaksikduubli teinud Carl Engström tõi 18 silma ja 18 lauapalli.

Hiljuti peatreeneri vahetuse üle elanud Tallinna Kalev/TLÜ on meistriliigas neljandal kohal, kuuest mängust on kirjas kolm võitu. Sel nädalal tehti peatreeneri kohusetäitja Kalle Klandorfi käe all võimas esitus ka Balti liigas, kus Atõrau Barsõ mängiti üle 73:42.

Tartu Ülikool on neljast mängust võitnud vaid ühe.