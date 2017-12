FOTOD JA VIDEO | Kalev/Cramo alistas kodusaalis tartlased kindlalt ning jätkab täiseduga

Eesti korvpalli gigantide heitluses jäi taas peale BC Kalev/Cramo, kes alistas Saku suurhallis Tartu Ülikooli 86:70.

Mängu alguses põgusalt juhtinud tartlased andsid edu käest teisel veerandajal ning teine poolaeg kuulus juba täielikult pealinlastele. Kalevlaste ridades tegid skoori eelkõige tagamängijad: parimatena said nii Branko Mirković kui Sten Sokk kirja 17 silma, Cedric Simmons lisas 14 punkti ja üheksa lauapalli.

Tartu ridades viskas Vytenis Cizauskas 19 punkti, Kristjan Kitsing lisas 16 silma.

Kalev/Cramo jätkab Alexela meistriliigas täisedu ehk 13 võiduga, Tartul on kuue võidu kõrval kirjas viis kaotust. Võiduprotsendilt on Tartu liigatabelis Valga-Valka järel kolmandal kohal.

Kohtumine täispikkuses:

Enne mängu:

Kui varasemalt on tegu olnud küllaltki võrdsete meeskondade vastasseisuga, siis viimastel aastatel on kaalukauss läinud üha rohkem kalevlaste poole kaldu - pärast seda, kui Tartu 2015. aastal Eesti meistriks tuli, on 18 omavahelisest kohtumisest kõigis sarjades pealinlased võitnud koguni 15.

Sel hooajal on Kalev Alexela korvpalli meistriliigas võitnud kõik 12 kohtumist, Tartul on kuue võidu kõrval kirjas juba neli kaotust.

Kuidas läheb aga täna? Kohtumine Saku Suurhallis algab kell 17 ning seda näitavad otseülekandes nii TV6 kui Delfi TV.