FOTOD JA TIPPHETKED | Tallinna Kalev võitis ka teise veerandfinaalmängu, Raplal selg vastu seina!

Tallinna Kalev/TLÜ sai Alexela Korvpalli Meistriliiga veerandfinaali teises mängus Kalevi spordihallis Rapla Avis Utilitase vastu 72:70 (21:11, 19:15, 13:26, 19:18) võidu, suurendades kolme võiduni peetavas seerias eduseisu 2:0-le.

Bamba Fall ja Reimo Tamm kogusid Kalevi parimatena 20 punkti, Falli arvele kanti ka 11 lauapalli ja 3 blokki, Tamm jagas kaaslastele 6 resultatiivset söötu ja võttis maha 6 lauda. Kiur Akenpärg ja Kayel Locke lisasid kumbki 12 silma. Rapla toetus peaasjalikult Dominique Hawksinsi 23 punktile, Sven Kaldre lisas 16 ja Devonte Upson 11 silma.

Seeria kolmas mäng peetakse kolmapäeval Raplas.

"Kolmas veerandaeg mulle üldse ei istunud. Peame paremini valmis olema, mitte nii lihtsate pallikaotustega vastasele kergeid korve kinkima. Nad tulid mängu tagasi ja meil oli lõpus õnne, et võitsime," kommenteeris Tallinna Kalevi peatreener Gert Kullamäe.

Rapla loots Aivar Kuusmaa: "Meil ei õnnestunud täna agressiivne olla, neil elu raskeks teha ning ise lihtsamaid korve saavutada. Oleme 0:2 taga ja selg on vastu seina, taganeda pole enam kuhugi. Olen suhteliselt enesekindle, et me kolmapäeval kodus teist korda ei kaota. Eks siis ole näha, mis neljas mäng toob."