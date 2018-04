FOTOD ja TIPPHETKED | Mullune hõbedameeskond Rapla võitis veerandfinaalseerias ellujäämismängu!

"Tõeline play-offi kohtumine - närvipinge oli peal. Ehk said mehed nüüd selle pinge maha," sõnas Rapla peatreener Aivar Kuusmaa kohtumise järel. "Kolm mängu on lõpu peale jäänud. Vaevalt et ka neljandas mängus midagi muutub."

Kui Hawkins oli üleplatsimees 25 punktiga, siis Kalevi poolel oli taas parim Reimo Tamm 18 silmaga. Raplal oli tagasi platsil ka Nolan Cressler, kes mängis 12 minutit ning kogus kaks punkti ja kaks korvisöötu.



Treenerite kommentaarid:



Loe veel

Rapla spurtis mängu alguses 10:2 ette ning kuigi Kalev suutis vahe tagasi mängida, kuulus avaveerand kodumeeskonnale 19:14. Teist perioodi alustas Kalev võimsalt ja pääses 19:6 vahespurdi järel kaheksa punktiga ette. Poolajavileks vähenes Kalevi eduseis 35:34-le. Pingelise kolmanda veerandi lõpuks sai Rapla Sven Kaldre lõpusekundite kaugviskest napi eduseisu 53:50.