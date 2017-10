FOTOD JA TIPPHETKED | MILLINE MÄNG! Teine lisaaeg oli õhus, kuid Rapla ei suutnud Kalev/Cramot hooaja avamängus üllatada

13:2 spurdiga mängu alustanud Kalev/Cramo võitis avaveerandi 25:16. Teise veerandaja võitis Rapla punktidega 13:12 ning poolajale mindi Kalevi 37:29 juhtimisel.

Kolmandal veerandil jõudis Rapla esimest korda viigiseisuni 44:44 ja 47:47, kuid veerandi viimased kuus punkti kukkusid ikkagi väljakuperemeestele. Perioodi lõpetuseks tabas Branko Mirkovic efektse keskjoone kolmese ning viimast veerandit alustati Kalevi 53:47 juhtimisel.

1.59 enne normaalaja lõppu juhtis Kalev veel 68:61, kuid Sven Kaldre ja Devonte Upsoni kolmesed ja Nolan Cressleri kahene viisid mängu lisaajale.

Pinget jagus ka viimasesse viite minutisse. 9 sekundit enne lõppu tehti kolmesejoone taga viga Indrek Kajupangale ning vabavisete realiseerimise korral olnuks seis jälle viigis. Kajupank viskas aga viimase vabaviske mööda ning Bojan Suboticil piisas võidu kindlustamiseks vaid üks vabavise teisel pool väljakut tabada. Teise uhas ta meelega mööda, sest kellatabloo näitas vaid ühte sekundit.

Kalev/Cramo parimana viskas Mirkovic 23 punkti. Thomas Van der Mars toetas võitjaid 15, Sobotic 14 punktiga. Upson oli Rapla edukaim 21 silmaga, Cressler kogus 21 punkti, Maris Ziedins 9 punkti ja 13 lauapalli.

Alar Varrak Delfi TV-le: "Mida me tahtsime saada siis? Nii põnevat küll ei tahtnud. Meil oli jälle probleeme punktide viskamisega. Kaks või kolm veerandaega kaotasime. Seekord tulime välja. Sellise rünnakuga meil läheb VTB-s väga raskeks. Nagu juhtus ka Meistrite liigas - mingid perioodid ei saa kolmeseid, ei saa korvi alt, kuskilt ei tule. Ma kipun arvama, et Rapla sai meist rohkem rünnakuid. See on järjekordne halb märk, mis on meid kummitanud eelmisest hooajast alates. Eestis kipuvad need lõpud meile kalduma, VTB-s teistele. Lõpp on loto nii või naa. Seekord läks meile."

Esimene tabab, teine mööda ja Cramo võitis.

Mängida 1,9 sekundit ja Subotic vabaviskejoonel. Seis 77:76.

Aga kolmas vabavise ei läinuuuuuuuuuuud

Kaks tükki sees ja kui kolmas läheb siis.... Mängida 5,6 sekundit.

Sokk tegi vea Kajupanga vastu, kes viskas kolmest. Vähe jäi puudu, et pall kukkunuks sisse. Aga kolm vabaviset ikkagi.

77:74 Cramole ja mängida 14,4 sekundit.

Kaldrele fikseeriti viga Mirkovici vastu.

Kuusmaa on pühaviha täis. Kohtunikud otsustasid mängu?

75:74 Kajupank vabavisetest, minna 16 sekundit.

Mängida 35,5 sekundit.

75:72 Van der Mars korvi alt

Kuusmaa kasutab minutilist aega, minna 1.56 ja vahe vaid üks punkt. Cramo ikka peal 73:72.

Cramo pink sai tehnilise, kohtunik Mitrofanski kuulis pingilt midagi, mis talle ei meeldinud.

73:72 Ziedins lähiviskest

Nolan Cressler viie veaga välja. Rapla üks põhitegijaid täna. Tema arvele jäi 21 punkti.

73:70 Keeduselt kolmene, otse Kuusmaa nina alt

70:68 Sokk viib Cramo lisaajal juhtima.

Lisaaeg on tõsisasi! Raplal oli võimalus, aga Dorbek teg midagi arusaamatut viimastel sekunditel. Seis 68:68.

Mirkovic teeb valesöödu ja kingib lõpuviske Raplale. See läheb mööda ja lisaaeg on tõsiasi!

Mängida 31,7 sekundit ja viik 68:68. Kas tõesti juhtub see, mis juhtus mullu? Tegelikult ei juhtu, sest isegi kui Rapla võidab, saavad nad ühe punkti. Mullu anti kaks (topeltmängud).

Varrak kasutas minutit, normaalaja lõpuni 58,6 sekundit.

Rapla on uuesti mängus sees, 68:66.

68:61 Subotic lähiviskest, Kuusmaa võttis aja maha. Minna 1.46.

Kahe viske mäng 64:60, minna alla kolme minuti.

Keedus kiirest 64:58.

Pea viis minutit veel minna ja Raplal neli mängijat nelja veaga - Ziedins, Ilves, Kaldre ja Cressler.

Seitse minutit minna ja Cramo juhib 58:56.

Aga Rapla ei jäta jonni, seis 56:52.

Kalevlased on lükanud kuuenda käigu sisse ja vahe kärisenud üheksa punkti peale 56:47.

Vauuuuuu!!!!! Mirkovic pani poolelt väljalt koos sireeniga palli sisse. Assa nugis. Cramo juhib enne otsustavat veerandaega 53:47.

50:47 Van der Marsilt 2+1 rünnak

47:47 Kajupank vabavisetest, vähem kui pool minutit veerandaja lõpuni.

Mirkovic 18 punktiga üleplatsimees.

Varrak kasutas minutilist mõtteaega, veerandaega minna 2.52.

Mirkovic nõelab kohe kolmesega 47:44.

Vahe vaid kaks punkti, 42:44 Cramole.

Viik 44:44. Tundub, et võib minna väga huvitavaks see teine poolaeg.

Kalev/Cramo ei oma enam teise poolaja alguses nii kindlalt initsiatiivi. Aga Mirkovic harutab jätkuvalt hästi.

Cressler poolkiirest ja Rapla taga vaid neljaga 40:44. Veerandaega minna 4.43.

Arbet sai keskväljal ebasportliku.

Rapla meeste teine tabav kaugvise (mõlemad Dorbekult) ja seis 32:39.

Teine poolaeg läks käima.

Esimene poolaeg Cramole 37:29.

Kaldrel 4, Kajupangal 3 viga.

Kuusmaa kasuta ära ka teise minutilise mõtteaja esimesel poolajal. Seis Rapla poolt vaadates endiselt 27:36.

36:27 Cramo juhib, poolaega mängida alla kahe minuti. Vahe ei ole suureks kärisenud, aga meisterklubi hoiab sündmusi üsna kindlalt enda kontrolli all.

Madis Soodla esimest korda väljakule. Kalev/Cramo särgis ametlik debüüt.

Poolaja lõpuni 4.03.

34:25 Tass vastab pea sama võimsalt.

32:25 võimas putback Upsonilt.

Cramol kiirelt võistkondlikud vead täis.

Varrak ei ole rahul kahe järjestikuse vilega, vead fikseeriti van der Marsile ja Sokule.

Poolaja lõpuni 7.44 ja seis Cramole 29:23.

Esimese veerandaja võitis Kalev/Cramo 23:16.

Veerandaega minna 45 sekundit, Alar Varrak kasutab esimest korda time-outi.

Esimese veerandaja viimase kahe-kolme minutiga tuli mängu elu sisse. Dorbeku vabaviste järel Rapla taga 16:20.

Supersööt Mirkovicilt ja Subotic lahendab ära. Veaga sisse, vabavise otsa ning Cramo edunumbrid 20:12. Kaks minutit veerandaega minna.

Rapla hakkab tasapisi mängu sisse saama. Pärast Gert Dorbeku kolmest 10:14.

Raplal viie minutiga 5 punkti koos, kaotusseis 5:13.

Indrek Kajupank tuli Raplal mängu. Mees, kes ravis päris pikalt põlvevigastust.

Seisul 2:12 võtab Aivar Kuusmaa aja maha. Kohtumisest kulunud 3.32.

Kui mängitud 2.30 saab Rapla lõpuks esimesed punktid kirja. Upson teeb seisuks 2:7.

Mäng läks käima ja Martin Dorbek viis Cramo juhtima 2:0.

Cramol on pühapäeva VTB liiga kohtumine Krasnodari Lokomotiv-Kubaniga ning Alar Varrak otsustas kolme mängijat tänasest kohtumisest säästa.

Mullu pani Rapla koduväljakul 82:66 Kalev/Cramo "kotti".

Täna jätab Cramo pingile Simmonsi, Kanguri ja Jõesaare. Kas Rapla saab võimaluse?

Täpselt kolm nädalat tagasi pidasid Kalev/Cramo ja Rapla Avis Utilitas Kalevi spordihallis kontrollmängu ja Cramo võitis suurelt 79:50.