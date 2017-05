FOTOD JA TIPPHETKED: Kalev/Cramo krooniti üheksandat korda Eesti meistriks, Raplale esimene hõbemedal

BC Kalev/Cramo alistas Alexela Korvpalli Meistriliiga neljandas finaalmängus Rapla Avis Utilitase 91:62 ning tuli üheksandat korda Eesti meistriks. Aivar Kuusmaa juhendatav Rapla meeskond sai esimest korda kaela hõbemedalid.

Esimese veerandi võitis Kalev/Cramo kuue, poolaja üheksa ja kolmanda veerandaja juba 19 punktiga.

Pidurdamatus hoos olid 18 punkti visanud Mark Tollefsen ja Branko Mirkovic, kellest viimane nimetati ka finaalseeria MVP-ks. Cedrik Simmons tõi Kalevile 12 silma. Rapla resultatiivseim oli Domen Bratoz 22 punktiga, Indrek Kaujpank lisas 13 ja Thomas van der Mars 10 punkti.

Aivar Kuusmaa: "Mis me korvpallist enam räägime... Tahaks õnnitleda Kalevit. Ega Rapla ka sitta hooaega ei teinud! Olen uhke oma kuttide üle. Siin oli kvaliteedi vahe nii suur - Mirkovic, Simmons, Tollefsen ja Sokk tegid super finaali. Kaks mängu olime lähedal, ei saanud kätte, aga ei ole hullu. Tahaks nüüd vähe magada."

Alar Varrak: "Ma siin ütlesin küll peale kolmandat mängu, et treeneri võit. Kolmandas mängus treener polnud hea. Tegime tõsised korrektuurid kolmanda ja neljanda mängu vahel. See kajastub ka tänases skooris. Ütleme nii, et Kalev/Cramole on meistritiitli võitmine kohustus. Meil on kõige suurem eelarve ja tasemel mängijad. Võime teiste sarjade koha pealt heietada, aga Eestis oleme me parimad."

Mängu tipphetked:

Alexela KML-i 4. finaalmäng Gunnar Leheste: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/kml/delfi-video-alar-varrak-kolmanda-ja-neljanda-mangu-vahel-tehtud-korrektuurid-kajastuvad-skooris?id=78302128 Gunnar Leheste: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/kml/delfi-video-aivar-kuusmaa-ega-me-ka-sitta-hooaega-ei-teinud?id=78302132 Gunnar Leheste: Karikas on kätte antud! Palju õnne värskele meistrile! Gunnar Leheste: Finaalseeria MVP on Branko Mirkovic. Gunnar Leheste: Lõppseis 62:91. Kalev kroonitakse üheksandat korda Eesti meistriks. Gunnar Leheste: 25 sekundit... Gunnar Leheste: Algas viimane minut. Seis 89:60. Gunnar Leheste: Kalevil on platsil Eichfuss ja Tass, Raplal Ruut ja Ilves. Gunnar Leheste: Käivad selle finaali viimased 3 minutit. Gunnar Leheste: Pettunud Rapla fännid. Gunnar Leheste: 5 minutit mängida, Kalev ees 78:56. See rong enam jaama tagasi ei pöördu... Andres Vaher, Rapla: Veerandaja lõpetuseks Kalevi 14:0 spurt. Rapla kuus minutit ühtejutti kuival. Need faktid räägivad toimuvast kogu tõe. Gunnar Leheste: Kolmas veerand lõppeb seisul 47:66. Andres Vaher, Rapla: Pluss 17. Saalis kaigub "Kalev! Kalev!" Meistermeeskonna ühtlane võimsus on Raplale lihtsalt liiast. Kas nüüd on kõik ja Kalev võib asuda peoks - mida kuuldavasti küll täna ei toimu - valmistuma? Gunnar Leheste: Tollefsen käristab kolmesest vahe 17 punktile. Kuusmaa võtab aja maha. Gunnar Leheste: Esimest korda tänases mängus vahe 14 punkti - 47:61 (2 minutit veerandaja lõpuni). Gunnar Leheste: Keeduse kolmese järel seis 47:59. Vahe 12 punkti. Andres Vaher, Rapla: On suuresti Domen Bratoži teene, et Rapla suudab kuidagi esihambaga Kalevi sääres kinni püsida. Vahetusest sekkunud sloveeni arvel on üleplatsimehena 15 punkti. Gunnar Leheste: 4 minutit kolmandat veerandaega mängida. Kalev ees 54:47. Andres Vaher, Rapla: Simmons näitas, et ei oska ainult toore jõuga korvi all võimutseda - nüüd andis ta tõeliselt kauni söödu Ljutitšile, mille valgevenelane vormistas võimsa pealtpanekuga oma esimesteks punktideks. Gunnar Leheste: 3 minutit kolmandast veerandajast mängitud. Kalev ees 45:38. Andres Vaher, Rapla: Vaheajaprotokoll reedab, et suurim vahe tuleb välja kahepunktivisete tabavuses - Raplal 21st 9 (42%), Kalevil koguni 19st 14 (73%). Ka korvisööte (ehk seega ründeteravust) on Kalevil märgatavalt enam - 10:5.Kalevi poolelt on Mirkovic visanud 12, Tollefsen ja Simmons 8 punkti (lisaks 6 lauapalli), Raplal Kajupank ja Bratož samuti 8 silma. Gunnar Leheste: Kalev võidab poolaja 41:32. Andres Vaher, Rapla: Vahepeal vahe kolmele saanud Rapla on taas kümnega taga (29:39). Duo Mirkovic - Simmons ohjeldamine näib neile olevat ikka pööraselt raske - kui mitte võimatu - ülesanne. Gunnar Leheste: 29:35 Tollefsen vastab kolmesega. Gunnar Leheste: Kok vähendab korvi alt Gladnessi vastu haaki visates vahe neljale - 29:32. Gunnar Leheste: 25:30 Kajupanga kolmene paneb tribüünid rõkkama. Gunnar Leheste: Mirkovicilt kolmene. Vahe jälle 8 p. Seis 22:30. Gunnar Leheste: Bratozi kolmene vähendab Rapla kaotusseisu 22:25-le. Andres Vaher, Rapla: Ja Varraku-šõu jätkub - nüüd pole ta meeskonnaga rahul, et veerandaja viimasel rünnakul ei mõistetud Raplale viga teha. Kui ei teaks seisu ja vaataks vaid treenerite käitumist, arvaks, et Kalevil on vesi ahjus. Gunnar Leheste: Avaveerand Kalevile 23:17. Gunnar Leheste: Paasoja vabavisete järel seis 15:20. 37 sekundit avaveerandit jäänud. Andres Vaher, Rapla: Ja nüüd, kui kohtunikud annavad Simmonsi kulbi asemel Raplale kaks silma, teeb Varrak elu ühe pikima spurdi. Aga peagi on rahu taas maha peal tagasi. Gunnar Leheste: Tollefseni võimas pealtpanek ja geniaalne sööt Simmonsile: http://tv.delfi.ee/uudised/sport/video-mark-tollefseni-voimas-pealtpanek-neljanda-finaalmangu-avaveerandil?id=78301592 Andres Vaher, Rapla: Päris huvitav on vaadata, kuidas kumbki treener rahul pole. Üks võtab Sven Kaldre, teine Erik Keeduse kallal. Gunnar Leheste: 7:18 Kuusmaa: "Kaldre, kamoon!" Gunnar Leheste: 2:15. Kalev Kruus: "Kaldrele võiks keegi nüüd äratuskella panna, et see mäng juba käib!" Gunnar Leheste: 2:13 Mirkovic ja Simmons kombineerivad ilusa alley-oopi. Gunnar Leheste: Mirkovicilt kaks punkti, spurt jätkub. 2:11 Gunnar Leheste: Kalev Tollefseni 2+1 järel juhtimas juba 9:2. Andres Vaher, Rapla: Mark Tollefseni hetked: esmalt Kalevi pingi üksmeelselt hüppama kergitanud pealtpanek, siis osav sööt korvi alla Cedric Simmonsile ja siis veel 2+1 takkapihta. Sellised hetked tõmbavad üht käima ja teisel masti maha. Gunnar Leheste: 2:4 Milline pealtpanek Tollefsenilt! Gunnar Leheste: 2:2 Dorbek viigistab raske viskega. Gunnar Leheste: 2:0 Van der Mars avab korvi alt skoori. Gunnar Leheste: Esimene minut möödub punktidevaeselt. Gunnar Leheste: Pall on mängus! Andres Vaher, Rapla: Aivar Kuusmaa katsetab: Oliver Metsalu algviisikus. Gunnar Leheste: Rapla algviisik: Kok, Metsalu, Van der Mars, Paasoja, KajupankKalevi algviisik: Ljutitš, Mirkovic, M. Dorbek, Tollefsen, Simmons Andres Vaher, Rapla: Midagi on juba enne avavilet teisiti kui kolmes eelmises mängus: saalis on karikad. Suur ja väike, võitjale ja kaotajale (ehkki Raplat kaotajaks nimetada on ilmselge liialdus). Andres Vaher, Rapla: Ja kuna meistri selgumine on täna vägagi võimalik - vabandage, Rapla fännid -, siis veel üks kiirekskurss ajalukku.BC Kalev/Cramo on tšempioniks kroonitud viimasest kaheksast hooajast kuuel, vaid 2010 ja 2015 läks võitjaau Tartu Ülikool/Rockile. Seni kaks pronksi saanud Rapla meeskond on, nagu me kõik ilmselt juba teame, finaalis esmakordselt. Andres Vaher, Rapla: Enne mängu algust on õige hetk, et meenutada seni seerias toimunut. Kolleeg Raul Ojassaare vaade kaheksast mängijast, kelle roll omanud suuremat tähtsust - kas siis paremast või vähe halvemast küljest.http://sport.delfi.ee/news/korvpall/kml/rapla-ja-kalevi-neljanda-mangu-eel-senise-seeria-mvp-on?id=78290128 Gunnar Leheste: Esimesed pildid saalist: https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=196182 Gunnar Leheste: Pilt Kalevi riietusruumist: https://www.facebook.com/bckalevcramo/photos/a.222525844451808.48442.217084668329259/1332777620093286/?type=3&theater Andres Vaher, Rapla: Rapla on korvpalli(pea)linn mitte ainult välimuselt, vaid ka sisemuselt. Ehk teisisõnu: veidi enam kui pool tunni enne avavilet on ka Sadolini mänguväljaku äärne värvunud juba kaunikestki punaseks. Kohal poisid-tüdrukud, emad-isad, noored-vanad, VIP-id, erapooletud ja -poolikud ning lihtsalt manulised.Saali teadustaja kütab rahvast üles: "Aitab neist kolmepunktilistest kaotustest! Ükskord me võidame niikuinii! Täna kümnega." Gunnar Leheste: Rapla on tõeline korvpallilinn. Mitte ainult hingelt, vaid ka välimuselt: https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=196178

Esimesed kolm mängu on võitnud Kalev, kuid Rapla on kõigis neis vägeva lahingu pakkunud. Kui avakohtumises Tallinnas läks külalistel mäng käest kolmanda veerandiga ja lõpuks saadi 20-punktiline kaotus, siis järgnevad matšid said lõpplahenduse alles lõpusekunditel. Nii teise mängu Tallinnas kui neli päeva tagasi Raplas peetud kolmanda vaatuse võitis Kalev vaid kolmepunktise paremusega. Mõlemat kohtumist juhtis seejuures enamuse mänguajast just Rapla.

Kui Rapla suudab täna kodupubliku ees võidu võtta, kolib seeria tagasi Tallinnasse. Viies mäng on sel juhul kolmapäeval Saku suurhallis.

Loe pikemat ülevaadet senise finaalseeria parimatest mängijatest ja suurimatest põrujatest SIIT.