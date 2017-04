FOTOD: 19:0 vahespurdist ei piisanud: Soku Betoonimeister kaotas esimese üleminekumängu Sõbra Tarvale

Alexela korvpalli meistriliiga esimeses üleminekumängus Tallinnas Tiit Soku Korvpallikoolis võitis Rakvere Tarvas/Palmse Metall võõrustajat Betoonimeister/Tskk/Nordi 71:60. Seda hoolimata "Betooni" kolmanda veerandi 19:0 (!) spurdist.

Olulist mängu Tiit Soku KK-sse Tervise tänavale oli vaatama tulnud pisut alla 250 pealtvaataja. Tõsi, Saku I liiga finaalmängul laupäeval Tartu Kalev/Estiko vastu oli publikut 100-150 võrra enam.

Meistriliiga kaheksas Tarvas alustas kohtumist aktiivselt ning ei lasknud Betoonimeistril oma mängu leida. Poolaeg kuulus kindlalt 40:23 Andres Sõbra juhendatavale Tarvale, kes kindlasti loodab ka tuleval hooajal KMLis jätkata. Tiit Sokk ja Betoonimeister/Tskk/Nord ilmselt tahaks ka, kuid siin on pigem küsimus - kellega, milliste mängijatega?

Kolmas veerand pakkus pöördelisi sündmusi. Kohe sissejuhatuseks viis Tõnis Peil kaugviskest Tarva ette 43:23 ning 24. minuti keskel oli seis tablool Tarva kasuks juba 48:27. Sellele järgnes aga Betooni 19:0 (!) spurt. Kõvasti tagusid rauda Menhart Mardo, Margus Klementsov ja Martin Rausberg. Kodumeeskond jõudis seisuni 46:48, viimasele veerandile mindi seisust 47:50.

Korra, neljanda veerandi algul, oli seis Betooni poolt vaadates ka 52:53, kuid edasi läks mäng taas külaliste kätte. Füüsis, kiirus, liidrite tabamused tõid Tarvale peagi soliidse edu. Ka tabas Siim-Markus Post järjest kaks kolmest, hiljem veel ühe ning kaks minutit enne lõppu juhtis Tarvas juba 69:58. Lõppskoor 71:60.

Võitjate parim oli Mario Paiste 26 punktiga, Tõnis Peil lisas 14 ja Siim-Markus Post 9 punkti. Betoonimeistrie tõi Heigo Erm 16, Margus Klementsov 14 ja Menhart Mardo 11 punkti

Teine ja otsustav mäng peetakse reedel 28. aprillil algusega kell 17 Rakvere Spordihallis. Pluss 11 pt on Tarval niisiis "ees".

Betoonimeister/Tskk/Nord-Rakvere Tarvas/Palmse Metall 60:71 (23:40)

Lauapallid: 36-42

Korvisöödud: 17-19

Pallikaotused: 19-17

Vaheltlõiked: 9-13

2 p: 48 vs 36 %

3 p: 21 vs 38 (sisse 4 vs 12)

vv: 62 vs 55 %