FOTO: Töö käib! Tartu korvpallimeeskonnal esimene leegionär kohal

Arvydas Sabonise korvpallikooli kasvandikult oodatakse palju. Leedu noortekoondistes mängides on Čižauskas tulnud maailmameistriks (U19) ja kolmekordseks Euroopa meistriks. Kas täismeeste vahel avanemine toimub Tartus?

Esimene leegionär on kohal ja juba trenniski. Tere tulemast Tartusse, Vytenis! 👊

