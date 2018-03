FOTO | Meistriliiga mängul mälestati leinaseisakuga Allan Dorbekit

Korvpalli Alexela meistriliiga tänase ainsa mängu eel, kus kohtuvad BC Kale/Cramo ja TTÜ mälestati minutilise leinaseisakuga meie hulgast lahkunud korvpallitreenerit Allan Dorbekit.

Kalev/Cramo eelkäija Ehitustööriist tuli just Dorbeki käe all esimest korda Eesti meistriks. See juhtus 2005. aastal.

Seejärel vahetas klubi nime, muutudes tänasel päeval teada-tuntuks Kalev/Cramoks. Dorbek taandas end koos nimevahetusega abitreeneri rolli kutsudes peatreeneriks Aivar Kuusmaa.

Tandem Kuusmaa - Dorbek viis klubi meistritiitlini ka 2006. aastal.