Finaalseeria ootuses: Andres Sõbra spikker Kuusmaale ja Varrakule

Kahel korral peatreenerina Eesti meistriliiga finaalis vägesid juhatanud Andres Sõber esitab oma nägemuse, mis alates reedest, 12. maist võiks finaalseerias juhtuma hakata. Millised trumbid oleks lauale käia Aivar Kuusmaal ja millised Alar Varrakul.

Sõber alustab sellest, et paljuski saab määravaks kumb suudab oma taktika peale suruda. "Ma nimetaks seda maletamiseks," toob 2003. aastal Tallinna Kalevi meistriks tüürinud Sõber. "Cramo peaks mängima väga agressiivset kaitset, sest neil on inimjõudu rohkem. Üle välja peale ja vastastele hingetõmbeaega võimalikult vähe. Nii saavad nad oma neli võitu kätte," annab Sõber Varrakule spikri pihku.

Kuusmaa ei jää samuti nõuannetest ilma. "Nemad peavad mängima samasugust kontrollitud mängu, nagu poolfinaalis. Raplal on küll vaid 7 mängumeest, aga piisavalt head. Ma isegi ütleks, et neil on kaks Eesti liiga parimat eestlast pundis - koondise mehed Martin Paasoja ja Indrek Kajupank," annab Sõber korvpallikommuunile kondi hambu. "Raplal on šanss seeria pikale ajada. Kas just võita, aga mai lõpuni võivad maid jagada küll. Kumb oma stiili peale surub, see hakkab finaali domineerima."

Finaalseeria kaks esimest mängu toimuvad sel reedel ja pühapäeval Saku suurhallis, Delfi TV vahendab mänge otseülekandes. Meistritiitli kindlustamiseks on tarvis nelja võitu.