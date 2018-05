Finaali kolm punkti: võimas Kangur, Kalevi tase ja üllatavad käigud

Tartu ei võitnud seda mängu. Võitis Kalev ning seda peamiselt tänu suurepärasele esimesele poolajale. Kalev näitas Ühisliiga tasemel kaitset, sundis tartlasi eksima ning karistas need eksimused kiirete korvidega. Hästi suudeti survestada Tartu leedulasest tagameest Vytenis Cizauskast, kes kogus lõpuks küll 31 punkti – kadestamisväärne viskekindlus – kuid jäi mängu ehitamisel hätta ning eksis lubamatult palju. Just see võimaldas Kalevil esimesel poolajal pealtnäha turvaliselt ette pääseda.

Kalevi esimese poolaja mäng halvas hästi ka Tartu kogenud liidreid Tanel Sokku ja Janar Taltsi. Nende esimese poolaja plussmiinus näitaja oli katastroofiline. Paraku lasid kalevlased ennast viimasel veerandajal lõdvaks. Proffide poolt lubamatu käitumine.

Loe veel

Mida oodata?



Mõlemad meeskonnad suutsid mängida kaitses nii, nagu vastane ei oodanud. Eesti korvpallis, kus kõik teavad kõiki, on raske väga palju uusi käike välja mõtelda. Kalevi ja Tartu kasuks räägib see, et meeskondade peatreenerite jaoks on see Eestis esimene finaalseeria ning teatud värskust võib veel oodata mõlemalt poolt. Igatahes tartlaste loots Priit Vene märkis, et esimeses mängus kasutatud maa-ala variant pole ainus kaitsesüsteem.

Kõige huvitavam küsimus seisnebki selles, mida suudavad meeskonnad teiseks mänguks uut leiutada. Samade kaartidega mängimine ei tohiks enam nii silmnähtavat edu tuua.