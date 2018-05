Finaali kolm punkti: Kangur liigub MVP-tiitli suunas, Tartu peab vähem eksima ja leidma toimiva kaitse

Kalev/Cramo juhib korvpalli Alexela meistriliiga finaalseeriat Tartu Ülikooli vastu 2:0. Kolm tähelepanekut eilsest 103:85 lõppenud kohtumisest.

Mängu parim: Kristjan Kangur

Teist mängu järjest sama mees. Läheb igavaks? Kaugel sellest! Vägev on vaadata, kuidas kogenud korvpallur on ennast hooaja lõpuks ajanud vähemalt Eesti meistriliiga mõistes supervormi. Hooaja alguses palju kriitikat saanud Kangurita ei oskaks praegu tänavust Kalevit ette kujutada. Ta teeb kindlalt ära oma punktid, kuid see on tema kasutegurist kõige väiksem osa. Kangur on asendamatu mees Kalevi kaitsemängus (kohavalik!) ja lauavõitluses. Seeria teises mängus oli tema õlul oluline roll ka Tartu kaitse lahti harutamises. Kuus söötu räägivad iseenda eest. Praeguse seisuga on Kangur kõige suurem soosik finaalseeria MVP tiitlile.

Mängu võti: Kalevi muukis Tartu kaitse lahti

Finaalseeria avamängus aitas Tartu Ülikooli murrangu lävele see, kui Kalev hakkas maa-ala kaitse vastu vabadelt viskekohtadelt eksima. Neljapäeval seda ei juhtunud. Kalevi kolmepunkti visete protsent oli kadestamisväärsed 54,2. Seejuures tabas Sten Sokk kõik kuus kolmest, Branko Mirkovic aga täpselt pooled, ehk kaheksast neli. Kui vastane eemalt nii hästi sisse viskab, on teda nii palju ruumi jätva maa-ala kaitsega raske pidurdada.