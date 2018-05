Finaali kolm punkti: Briscoe tase, Kalevi võimsus ja seeria lõpp

Kõige olulisem võti seisneb selles, et Kalevi tase on Tartu omast paratamatult üle. See väljendub igas elemendis - kaitses, rünnakul, individuaalses meisterlikkuses. Selle üle ei maksa imestada, meeskondade komplekteeritus on lihtsalt erinev.

Finaalseeria kolmandas mängus suutis Kalev oma loomuliku üleoleku algusest peale maksma panna. Tibatillukesi mõõnasid tuli ette, kuid mängu üle kontrolli ei kaotanud nad kordagi. Võidu tagaski Kalevi selge üleolek.

Mida oodata?

Neljapäeval saab Tartus tänavune kodune korvpallihooaeg läbi. Kui kõik läheb loomuliku rada, võtab Kalev võõrsil ka seeria neljandas mängus selge võidu.

Kas Tartu saab selle vältimiseks midagi teha? Senise kolme mängu põhjal on väga raske nähe, mille abil saaks tartlased seeria käiku muuta. Seni on nad oma piiratud võimaluste tõttu püüdnud Kalevit eksitada erinevate maa-ala kaitse variantidega, kuid märgatavat efekti tõusis sellest vaid avamängu lõpus. Teises ja kolmandas mängus polnud Kalevil selle murdmisega probleeme.

Seega peaks Tartu midagi muutma. Riskeerima tihedama, vea piiril kaitsega? Kuna kaotada pole suurt midagi, on see üks võimalus. Samas napib 40 minutit intensiivse kaitse mängimiseks lihtsalt jõudu ja materjali. Samuti on oht, et liiga agressiivselt peale minnes, tekib Kalevil veelgi rohkem võimalusi.

Ilmselge üleoleku vastu ei saa.