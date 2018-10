Eesti-Läti korvpalliliiga jätkub kolmapäeval nelja mänguga, kaks kohtumist Delfi TV-s

Hooaja esimese mängu Valmierale kaotanud Valga võõrustab oma teises kohtumises Jurmalat, kelle treeneripingil istub valgalaste endine juhendaja Kristaps Zeids. Augustis Valga ohjad haaranud lätlane Armands Misuse saab kolmapäevases kohtumises loota avamängus 18 silma ja 6 lauapalliga panustanud kaasmaalasest keskmängijale Guntis Sipolinsile ja 16 punkti toonud Timo Eichfussile. Samuti on uue peatreeneri käsutuses septembri keskel liitunud ameeriklased Dashawn King ja Carl Anthony Montgomery, kes laupäeval viskasid vastavalt 21 ja 10 punkti.

Oma esimest võitu Eesti-Läti Korvpalliliigas jahib ka avamängus Tartu Ülikoolile alla jäänud Jurmala esindus. Kaotusmängus 59 punktiga piirdunud meeskonna resultatiivseimad mängijad olid Kristaps Mediss 17 ja Endru Davids Smits 12 punktiga. Jurmala kogenuim mängija, endine Läti koondislane Edgars Jeromanovs, panustas 9 silma ja 8 lauapalliga. Lauavõitluses tuleb Valgal arvestada ka avamängus 7 lauapalli võtnud 208 cm pikkuse Ilja Gromovsiga, kes kahel varasemal hooajal kuulus Riia VEF-i hingekirja.

BK Ventspils - Pärnu Sadam

03.10.2018 kell 19.00, Ventspils, Olimpiskais centrs "Ventspils"

Ülekanne: Delfi LV

Kahe päeva jooksul kaks kohtumist pidanud ning kaotuse ja võiduga Eestist naasnud Läti meisterklubi Ventspils ootab hooaja esimeses kodumängus kindlat võitu. Peatreener Roberts Štelmahersi hoolealustest soovivad kindlasti head seeriat jätkata ka mõlemas seni peetud kohtumises kahekohaliste punktisummadeni jõudnud Jonathan Arledge, Anthony Beane, Maris Gulbis, Ingus Jakovics ja Rihards Lomazs.

Loe veel

Ventspilsis Taavetina väljakule astuv Pärnu esindusmeeskond tuleb kohtumisele võõrsil saadud 74:99 kaotusega Ogrele. Kaotusmängu resultatiivseim oli üleplatsimeheks tõusnud keskmängija Karl-Martin Kask 17 punktiga. Soliidse mängu tegid ka viimastes MM-valikmängudes Eesti koondist esindanud Mihkel Kirves ja Saimon Sutt, kes kogusid vastavalt 16 ja 12 silma. Mõlema värske koondislase arvele kirjutati ka 6 lauapalli. Kahekohaliste punktisummadeni jõudsid veel kanadalane Drew Urquhart 11 ja armeenlane Arkadiy Mkrtychyan 10 punktiga. Kindlasti loodab parema mängu teha vahetult enne hooaja algust vigastada saanud mängujuhi Siim-Markus Posti asenduseks toodud leedulane Deividas Sabeckis, kes oma debüüdil piirdus vaid 3 punkti ja 2 korvisööduga.

BK Ogre - BC Kalev/Cramo

03.10.2018 kell 19.30, Ogre, Ogres 1. vidusskola

Kindla autsaideri rollis on kolmapäevases kohtumises ka hooaja avamängus Pärnu Sadama alistanud Ogre, kes läheb vastamisi Kalev/Cramoga. Peatreener Arturs Visockis-Rubenis saab mängus Eesti meistri vastu loota meeskonna talismanile, kelleks on laupäeval 16 punkti visanud Läti rahvuskoondise veteran Kaspars Berzins. Samuti on Visockis-Rubenise käsutuses Eesti Korvpalli Meistriliiga kogemusega tagamängijad Edgars Lasenbergs ja Rinalds Sirsninš.