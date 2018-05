DELFI VIDEO | Võidukas peatreener Kairys: loodan tõesti, et olen Kalevis ka uuel hooajal!

BC Kalev/Cramo klubi kümnenda Eesti meistritiitlini viinud peatreener Donaldas Kairys tõdes, et on hetkel äärmiselt uhke treener.

"See on minu esimene tiitel üldse, mitte ainult Kaleviga! Pean tunnustama kogu meeskonda, kõik võitlesid kõvasti. Olen väga õnnelik," sõnas Kairys.

Leedulasest juhendaja sõnul tõi võidu eelkõige suurepärane tiimitöö. "Võid vaadata iga mängu statistikat - see oli meeskondlik pingutus. Olen hetkel väga uhke treener."

Kas Kairyse jaoks oli üllatus, et Tartu lubas neil igas mängus nii palju punkte visata? "Ma ei tea. Me olemegi meeskond, kes viskab palju punkte. Me ei kuluta trennis rünnakule nii palju aega, vahel on just kaitse see, mis vajaks parandamist."

Kas Kairyst näeme Kalev/Cramo eesotsas ka tuleval hooajal? "Ma tõesti loodan nii. Räägime sellest meeskonna juhtidega pärast seda, kui pidustused lõppevad."