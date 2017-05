DELFI VIDEO: Võidukas Kuusmaa: ma arvan, et see võistkond tegi kingituse Rapla fännidele!

Rapla Avis Utilitase meeskonna ajaloos esimest korda Eesti meistrivõistluste finaali viinud Aivar Kuusmaa sõnul võib täna kiita kogu Rapla meeskonda ning ka neid maruliselt toetanud fänne.

"Emotsioonid tulevad homme," ohkas üliõnnelik Kuusmaa. "Mul on ülimalt hea meel oma mängijate üle, kes suutsid peale kohutavat mängu ennast täna mentaalselt kokku võtta ja nõudmisi täita."

Eraldi kiidusõnu jätkus treeneril ka Raplat maruliselt toetanud kodupublikule. "Super fännid! Ma arvan, et see võistkond tegi kingituse Rapla fännidele!"

Pingelisest seeriast kurnatud Kuusmaa ei osanud neljandat mängu pikemalt kokku võtta. "Mul ei ole palju kommenteerida. Ma täna tõesti kiidan oma võistkonda. Üles-alla käimine käib meie juurde - kui me stabiilselt mängiks, oleksime Eesti meistrid!"

Üheks võidu võtmeks pidas Kuusmaa ka vaimset ettevalmistust. "Ma arvan, et me läksime mentaalselt esimest mängu võitma - kui me selle kätte saime, siis teadsime, et kodus on meid raske võita. Ju me ei olnud siis kolmandaks mänguks valmis, aga täna sai see tehtud, mis toona jäi tegemata!"

Meeskonna ajaloo esimeses finaalseerias läheb Rapla vastamisi BC Kalev/Cramoga. "Kalev/Cramo on ennast komplekteerinud ikkagi VTB liigaks. Ma luban, et anname endast parima. Parim stsenaarium oleks meie jaoks, kui võtaksime esimesest kahest mängust ühe ära - kui ei, siis luban, et kodus ikka ühe ära võtame!"

Vaata kogu intervjuud Delfi TV-st!