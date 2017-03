Valga-Valka Maks&Moortitsa keskmängija Viljar Veski tunnistas, et uus peatreener Kristaps Zeids on meeskonda toonud uue hingamise.

Valga vallandas oma eelmise peatreeneri Juris Umbraško kehvade tulemuste pärast veebruari alguses. Tema koha võttis üle klubi senine noortetreener Zeids.

"Ei taha vana treeneri kohta midagi halba öelda, aga tundub, et meetel on uue vastu rohkem respekti. Ta oskab ennast rohkem kehtestada. See oligi meil puudu," rääkis Veski pärast Valga 25-punktilist võitu TLÜ/Kalevi üle.

"Teadsime täpselt, mida nad teevad. Kodutöö oli korralik. Mõlemad meeskonnad teadsid, mis kaalul on. Meie tahtsime täna rohkem. Meie õnneks oli ka Kalevil väga kehv viskepäev."