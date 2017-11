DELFI VIDEO | Vene lõunanaabrite edust: lätlased muutsid aastaid tagasi oma süsteemi

Eesti korvpallimeistrivõistluste reedeses ainsas kohtumises alistas Valga-Valka/Maks&Moorits 91:87 Tartu Ülikooli. Tartu peatreener Priit Vene tunnustas kohtumise järel vastaseid ning lätlaste noortesüsteemi.

“Tuleb vastasele au anda, et viskasid lõpuks meid sodiks. Tuleb tööd edasi teha. Vanade ja noorte segu on vaja paremini kokku saada,“ sõnas Vene kohtumise järel. “Valgal oli suurem hing ning meil on üht-teist vaja juurde õppida.“

“Aastaid tagasi muutsid nad (lätlased) oma süsteemi. Kvaliteeditõus on olnud märgatav. Neil on selged liidrid. Selle järgi joonduvad noored. Nende treenerite kvaliteet on parem, kes noortega tegelevad. Algõpetus tuleb sealt parem,“ rääkis Vene.