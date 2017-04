DELFI VIDEO: Varrak: meie mustadel ei ole kerge neid taga ajada

Alexela korvpalli meistriliiga esimeses play-off'i mängus alistas põhiturniiri võitja BC Kalev/Cramo Audentese spordikeskuses Rakvere Tarva/Palmse Metalli 102:74.

Kalevlaste juhendaja Alar Varrak ütles Delfi TV-le, et neil oli jalavigastust raviva Sten Sokuta mängides Tarva lühikese koosseisu vastu kohati kaitses päris keeruline.

"Meie mustadel ei ole kerge neid taga ajada. Üsna ebamugav, ebatraditsiooniline mäng. Ega nendega lihtne ei ole, meil on Timmu ka väljas, vahepeal Eichfuss mängis juba number kolme ja Tollefsen juba ongi meil puhas kolm. Meil just tagaliinis on probleeme ja just Tarvas on selline sats, kus oleks mehi tagaliinis vaja," arutles Varrak.