DELFI VIDEO: Valmo Kriisa: Valga mängulust on tagasi, mehed naudivad

BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa tagamees Valmo Kriisa tõdes pärast 30-punktilist võitu Rakvere Tarvas/Palmse Metalli üle, et hoolimata viimase aja heast hoost on valgalased võimelised veelgi paremini mängima.

"Pidime võitma, selles mõttes tuli välja," võttis Kriisa teisipäevase kohtumise kokku, kuid tõdes, et Valga on võimeline veel paremini esinema.

"Võime paremini mängida ja mõned napid kaotused näitavad, et meil on võimalusi, kus veel areneda. Vähemalt on mängulust tagasi ja mehed naudivad seda, mida nad teevad."

Vaata Delfi TV intervjuust veel, kuidas vastas Kriisa küsimusele, kas peagi 43-aastaseks saavat meest on ka tuleval hooajal platsile oodata!