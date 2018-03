DELFI VIDEO | Valga peatreener Zeids tegi Priit Vene suunas terava torke

BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa peatreener Kristaps Zeids tervitas pärast võitu Pärnu Sadama üle mängujärgses intervjuus Tartu Ülikooli peatreenerit Priit Venet, kes oli teda paar nädalat tagasi kritiseerinud.

Märtsi alguses toimunud Tartu ja Valga mängu ajal eemaldati kohtumisest valgalaste mängija Kristaps Miglinieks ning kohtumise järel pildus Vene kriitikanooli ka Zeidsi suunas: "Ma ütlesin talle, et tema peab oma mängijaid kontrollima, enne, selle ajal ja pärast mängu. See on tema leib ja kui ta selle vastu eksib, siis ta jääb sellest ilma."

Täna kasutas Zeids võimalust Vene ütlustele vastata. "Tervitan siinkohal Priit Venet! Tahaksin talle öelda, et ta minu töö pärast väga pead ei vaevaks - mul on agent, kes seda teeb," muigas noor lätlane.

