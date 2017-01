DELFI VIDEO: Vaata, kes jõudsid korvpalli meistriliiga eelmise nädala TOP 5 edetabelisse

Alexela korvpalli meistriliiga uue aasta esimene mängudenädal on läbi ning aeg on üle vaadata nende matšide tipphetked. Seekordses TOP 5 edetabelis on nii Rapla Avise, TTÜ, Tartu Ülikooli kui Kalev/Cramo meeste esitused.