DELFI VIDEO: Stoilise rahuga Pärnu peatreener: tähtis on, et me liiga pilvedesse ei läheks

Pärnu Sadama korvpallimeeskond kindlustas ootamatult kindlalt 3-0 ülekaaluga TTÜ vastu pääsu Eesti meistriliiga poolfinaali.

Meeskonna peatreener Heiko Rannula mängujärgsetes kommentaarides pilvedesse ei tõusnud, vaid toonitas, et tähtis on jääda kahe jalaga maa peale. "Tunne on hea, aga see pole veel meie lõppeesmärk. Oleme poolel teel. Tähtis on, et me veerandfinaali edust liiga pilvedesse ei lähe," sõnas Rannula ja lisas: "Meie mängijad on aasta vanemaks saanud, kasvanud ja arenenud. Olime kahes esimeses mängus lõpus kindlamad, täna juba füüsiliselt paremad. Vastane kukkus täiesti ära."