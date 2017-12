DELFI VIDEO | Sten Sokk: mängisime normaalset korvpalli algusest lõpuni

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond lõpetas aasta võidukalt, alistades koduses meistriliigas Tartu Ülikooli 86:70. Meeskonna resultatiivseimad olid mängujuhid Sten Sokk ja Branko Mirkovic, mõlemad viskasid 17 punkti.

"Arvan, et mängisime iseenesest normaalset korvpalli algusest lõpuni," lahkas väljakul toimunut Sten Sokk. "Tartu mängis esimese poolaja targalt, tõmbasid tempot alla ja see õnnestus. Viskasime küll 45 punkti, aga nad püsisid mängus." Poolaja võitis Kalev vaid 45:43, vahe kärises sisse kolmandal veerandajal.

Üldiste suundumuste kohta sõnas Sokk nii: "Usun, et oleme õigel teel ja võime näidata head korvpalli. Mingeid veksleid lubada on samas raske. Uus treener on ametis olnud vähem kui kaks kuud ja ta pole saanud ju enda käe järgi mängijaid valida. Selge see, et anname endast igas mängus parima ja maksimumi, aga ma ei oska ennustama hakata kumba pidi see ikkagi läheb."