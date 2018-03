DELFI VIDEO | Robert Peterson: me ei suutnud oma tempot peale suruda

Pikalt tabelis teist kohta hoidnud, kuid hetkel neljandaks langend BC Valga-Valka Maks&Moorits sai Valga Spordihoones Tartu Ülikoolilt 96:76 kaotuse. Meeskonna kapten Robert Peterson oli pärast kohtumist silmnähtavalt pettunud.

"Me ei suutnud oma tempot peale suruda, sellist kiiremat mängud. Viis-viiele mängus jäime me hätta nii kaitses, kui ka rünnakul," põhjendas Peterson, miks täna kaotus tuli.

Valga meeskond alustas hooaega aga üllatuslikult väga edukalt, kuid praegu tuleb kaotuseid vastu võtta aina rohkem. "Ma ei usu, et see hooaja algus suur eneseületus oli. Eks meil siin viimasel ajal on meeskonnas muutusi ka toimunud," arvab kapten, et mõned kuud tagasi ei teadnud ka vastased nende nõrkusi.