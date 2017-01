Alexela korvpalli meistriliigas kodusaalis TTÜ-lt valusa 66:68 kaotuse saanud Valga-Valka/Maks & Mooritsa ääremängija Robert Peterson tõdes, et Valga oleks võinud kohtumise juba varem enda kasuks kallutada.

"Eks lõpud olegi selline Bingo Loto. Justkui oli lauapall meil juba käes, tundus, et kõik läheb meie kasuks, aga kuidagi kadus pall ära ja nad said lihtsa korvi. Kahju, et me ei suutnud varem mängu ära otsustada," rääkis Peterson.

Vaata kogu intervjuud Delfi TV videost!