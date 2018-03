DELFI VIDEO | Reinbok: hea emotsiooni jahtimine on kindlasti vajalik, et minna enesekindlalt Himki vastu

Alexela korvpallimeistrivõistluste liider BC Kalev/Cramo alistas koduses liigas kindlalt 97:64 Tallinna Kalev/TLÜ. Järgmisena ootab Kalev/Cramot juba pühapäeval ees Ühisliiga mäng Euroliigas palliva BC Himkiga.

“Hea emotsiooni jahtimine on kindlasti vajalik, et minna hea enesekindlusega Himki vastu mängima,“ sõnas Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok koduliiga mängu kohta.

“Nägime kõvasti vaeva, et püsida nendes ülesannetes, mida mängust tahtsime kätte saada. Kui trennis saab tihedamini kinni pidada, siis mängus on ainult viis võimalust asju parandada,“ sõnas Reinbok, kes avaldas lootust, et haiged ja vigastatud mehed on peagi rivis tagasi. Kõige suuremad küsimused on Gregor Arbeti kohal, kelle hooaeg võib ka läbi olla.