DELFI VIDEO: Rannula: "Väga palju loeb esimesest mängust", Varrak vastu: "Pärnu haistab vere lõhna"

Alexela korvpalli meistriliigas toimus poolfinaalide eelne peatreenerite pressikonverents. Delfi võttis peatreenerid paari kaupa kokku ja arutas asja.

Kõigepealt oli treeneritele palve, et nad võtaks loosirattast paberi, mis peaks andma vihje, millise seisuga lõpeb poolfinaal, milles nad ise ei osale. Alar Varrak ja Heiko Rannula paberi võtsid, aga nähtut ei kommenteerinud, Aivar Kuusmaa ja Gert Kullamäe lisasid vürtsika märkuse juurde. Vaata videot ja saad teada, milliseid poolfinaalide tulemusi võiks oodata.

Põhiturniiri parimaks treeneriks valitud Pärnu Sadama juhendaja Rannula sõnas poolfinaalide eel, et vähemalt alguses minnakse Kalev/Cramole lahingut andma. "Kindlasti mängime esimese mängu nagu torust tuleb. Võib-olla seal seeria lõpu poole vaatame, mis seis on."

Varrak ja Kalev/Cramo poolfinaali vastast ei alahinda. "Minu arust on Pärnu väga hästi mänginud. Ma olen kindel, et nad haistavad vere lõhna. Sellepärast ma ei taogi siin rusikaga vastu rinda, et Kalev kindlasti võidab."