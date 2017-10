DELFI VIDEO | Rannula magusa võidu järel: meil on atleetlikud poisid, joosta me jõuame

Pärnu Sadam sai korvpalli Balti liiga avamängus magusa võidu, kui Rapla Avis Utilitas alistati võõrsil 94:88. Pärnu juhendaja Heiko Rannula võis kohtumise järel tõdeda, et seekord õnnestus oma trumbid peale suruda.

“Meil olid kõik mehed valmis panustama. Kui Saimon (Sutt) on agressiivne ja tal õnnestub, siis oleme hoopis teine meeskond,“ kiitis Rannula 23 punkti visanud mängumeest. “Saime ilusti mängu sisse. Pean kiitma poisse. Tublid olid!“

Pärnul õnnestus kokkuvõttes oma mängutempo peale suruda ning kiire tegutsemisega saavutati edu. “Meil on atleetlikud poisid. Joosta me jõuame. See on meie mäng,“ tunnistas Rannula. “Usun, et on võimalik paremaks minna. Ei olnud meie poolt liiga agressiivne kaitse.“

Vaata videost, kas Rannula annaks nõu ka Rapla meeskonnale.